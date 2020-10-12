طالبة بجامعة طرابلس تتحدى صعوبات الحياة.. وصديقتها تضرب مثالا في الوفاء

-"عائشة" طالبة بقسم الهندسة المدنية جامعة طرابلس.

-تعرضت لحادث مروري أليم، مع والدها في سنواتها الدراسية الأولى بالجامعة.

-أسفر الحادث عن وفاة والد عائشة ودخولها في فترة علاج طويلة بالخارج استمرت لسنوات.

-توقفت عائشة خلال فترة العلاج عن الدراسة إجباريا.

-رافقتها خلال هذه الرحلة كظلها رفيقة دربها وزميلتها "شهد".

-فضلت "شهد" أن تلازم صديقتها طيلة فترة علاجها على حساب دراستها، ضاربة مثالا في الوفاء.

-وبعد استكمال رحلة العلاج، ضربت عائشة مثلا في تحدي صعوبات الحياة بكل شجاعة والتي أقعدتها عن المشي، فاستكملت دراستها إلى أن ناقشت كلا من "عائشة" و"شهد" مشروع تخرجهما باقناع وبثقة عالية في النفس نالتا بها تقييما طيبا ومميزا من لجنة المناقشة.