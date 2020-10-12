وفد من أعيان المنطقة الشرقية، يزور مدينة مصراتة، ويلتقي بأسرى القوات المسلحة

وفد من أعيان المنطقة الشرقية، يزور مدينة مصراتة، ويلتقي بأسرى القوات المسلحة العربية الليبية المحتجزين بمدينة مصراتة، وذلك تنفيذا لبعض ما تم التوافق عليه في حوارات الغردقة بمصر.
وفد من أعيان المنطقة الشرقية، يزور مدينة مصراتة، ويلتقي بأسرى القوات المسلحة العربية الليبية المحتجزين بمدينة مصراتة، وذلك تنفيذا لبعض ما تم التوافق عليه في حوارات الغردقة بمصر.
والله بادره اكويسه وياربي يتصالحو الطيبين وترجع ليبيا زي ماكانت ياودي متزعلوش نعرف وين انقولو زي ماكانت اتقولو لا الازلام يبوها هكي لا منبوهاش هكي ملينا ونبو نرتاحو انتم القادة والساسة والسادة غير ريحونا الله ايريحكم
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