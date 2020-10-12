وفد من أعيان المنطقة الشرقية، يزور مدينة مصراتة، ويلتقي بأسرى القوات المسلحة العربية الليبية المحتجزين بمدينة مصراتة، وذلك تنفيذا لبعض ما تم التوافق عليه في حوارات الغردقة بمصر.