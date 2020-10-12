رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان يوسف العقوري، يرحب بإطلاق سراح العمال الهنود الذين اختطفتهم مجموعة إجرامية في منطقة الشويرف خلال شهر سبتمبر الماضي أثناء توجههم لمدينة طرابلس، مشيرا إلى أن لجنة الخارجية أحالت الوثائق الخاصة بملابسات الحالة إلى المحامي العام، باعتباره الأمين على الحالة الجنائية، حتى يتم توجيه الاتهام لمن يثبت تورطهم في هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة.
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ليبيا مباشر
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