المركز الوطني للأرصاد الجوية: -كتلة هوائية باردة تؤثر هذا اليوم على مناطق الشما

المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-كتلة هوائية باردة تؤثر هذا اليوم على مناطق الشمال الغربي مع رياح شمالية غربية تؤدي لانخفاض الحرارو ويكون ملحوظ هذه الليلة وصباح الغد على هذه المناطق حيث الحرارة القصوى المتوقعة نهار اليوم تتراوح ما بين (٢٠-٢٧) م، وتنخفض هذه الليلة وصباح الغد وتكون ما بين (١١-١٦) م، وتسجل ارتفاع طفيف وتعود للاعتدال نهار يوم الغد على أغلب هذه المناطق وتشهد ارتفاع نسبي يوم الخميس.

-بينما يكون الطقس معتدل نسبيا على باقي مناطق ليبيا هذا اليوم حيث الحرارة القصوى على مناطق الشمال الشرقي ما بين (٢٧-٣٤) م ولا تتجاوز (٢٤) م على مناطق الجبل الأخضر مع تكاثر للسحب.

-في حين تكون الحرارة على مناطق الجنوب ما بين (٣٠-٣٧) م، وتكون منخفضة نسبيا ولا تتجاوز (٢٦) م هذا اليوم على غدامس والحمادة.