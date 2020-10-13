خلال اجتماعه مع المبعوثة الأممية في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز.. السفير الأمر

خلال اجتماعه مع المبعوثة الأممية في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز.. السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، يجدد دعم الولايات المتحدة الكامل لعملية منتدى الحوار السياسي الليبي التي تيسرها الأمم المتحدة، معربا عن تقديره لمساهمات تونس في نجاح منتدى الحوار السياسي الليبي القادم، مرحبا باستئناف المحادثات العسكرية التي تيسرها الأمم المتحدة في جنيف في 19 أكتوبر، والتي تبني على الاجتماعات التي استضافتها مصر في الغردقة وتمثل خطوة مهمة نحو حل نزع السلاح في وسط ليبيا والخروج النهائي للعناصر العسكرية الأجنبية من البلاد.
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
عاجل// لارس تومرز: نرحب بالعودة التدريجية للنفط في ليبيا
تم النشر منذُ 6 دقائق
بعد اتهامه لعبدالجليل بالتورط في اغتيال والده.. نجل اللواء عبد الفتاح يونس: المجلس الانتقالي نهب مقدرات الشعب
تم النشر منذُ 17 دقيقة
الدغاري: كلينتون استخدمت كافّة الوسائل لنشر الفوضى وخلق حالة عدم الاستقرار في #ل
تم النشر منذُ 26 دقيقة
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
البعثة الأممية لدى ليبيا ترحب بتعيين 5 قضاة نساء بطرابلس وبنغازي
تم النشر منذُ 39 دقيقة
أضف تعليقـك