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إدارة شركة الخطوط الافريقية، تطلب الإذن لتسيير رحلتين اسبوعيا بين مطاري بنينة و

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

إدارة شركة الخطوط الافريقية، تطلب الإذن لتسيير رحلتين اسبوعيا بين مطاري بنينة وامعيتيقة، وتقترح البداية برحلة تدشينية يوم الجمعة.

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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    ويوجد احتمال كبير بفرصة باستءناف بفتح مناسك العمرة للأداة الفريضة الواسعة – والشعائر الدينية للحجاج بإعداد معينة – لنصرة الدين والطواف الصحيح حول بيت الله – ويمنع ويحرم ” استخدام افعال الجاهلية ” والقرعة والميسر في اختيار المعتمرين لطهارة بيت الله الحرام والشعور باداء المنسك بشكل الصحيح . وهو الفوز العظيم .

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