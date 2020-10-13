إدارة شركة الخطوط الافريقية، تطلب الإذن لتسيير رحلتين اسبوعيا بين مطاري بنينة وامعيتيقة، وتقترح البداية برحلة تدشينية يوم الجمعة.
إدارة شركة الخطوط الافريقية، تطلب الإذن لتسيير رحلتين اسبوعيا بين مطاري بنينة وامعيتيقة، وتقترح البداية برحلة تدشينية يوم الجمعة.
اخبار عن القبض على مرجفين المدينة بقوات مساندة – لتطورهم باستجلاب اليات واجهزة ممنوعة للاستخدام في حرمات المساجد .
ويوجد احتمال كبير بفرصة باستءناف بفتح مناسك العمرة للأداة الفريضة الواسعة – والشعائر الدينية للحجاج بإعداد معينة – لنصرة الدين والطواف الصحيح حول بيت الله – ويمنع ويحرم ” استخدام افعال الجاهلية ” والقرعة والميسر في اختيار المعتمرين لطهارة بيت الله الحرام والشعور باداء المنسك بشكل الصحيح . وهو الفوز العظيم .
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