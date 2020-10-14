مصرف النوران يعلق العمل لأسباب أمنية أعلن مصرف النوران تعليق العمل اعتبارا من ا

مصرف النوران يعلق العمل لأسباب أمنية

أعلن مصرف النوران تعليق العمل اعتبارا من الثلاثاء وحتى إشعار آخر لأسباب أمنية.

وأكد المصرف عبر صفحته بموقع "فيسبوك" أنه يعلق العمل لدواعي أمنية أدت إلى عدم تمكن العاملين والمسئولين من ممارسة مهامهم ومباشرة أعمالهم بسبب التهديدات على بعض المخولين بتمرير معاملات موقوفة من النائب العام، مبينا أنه جرى إبلاغ الجهات المختصة بها بالخصوص.

ودعا المصرف كافة الجهات الأمنية إلى ضرورة تحمل مسؤولياتها لحماية المصرف باعتباره من المؤسسات العامة وحماية العاملين به.