صورة | فوضى مرورية بعد تجمع سيارات مسلحة تطلق النار في ” جزيرة غوط الشعال ” وتعي

صورة | فوضى مرورية بعد تجمع سيارات مسلحة تطلق النار في ” جزيرة غوط الشعال ” وتعيد سيارات المدنيين في المعاكس .#ليبيا #المرصد ￼
صورة | فوضى مرورية بعد تجمع سيارات مسلحة تطلق النار في ” جزيرة غوط الشعال ” وتعيد سيارات المدنيين في المعاكس .#ليبيا #المرصد ￼
الاعمال أليات الخدمات العامة داخل لبلدية تقوم بعمليات رش المياه والتنظيف على محاور الأرصفة ـ وتستكمل الأعمال التنفيذية ليلاً في مناطق لعاصمة طرابلس وضواحيها ـ مع حضور سيارات أجهزة الشرطة العسكرية للأمن العام وادارة الشئون الاوقاف بالبلدية المركز .
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