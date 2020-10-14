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صورة | فوضى مرورية بعد تجمع سيارات مسلحة تطلق النار في ” جزيرة غوط الشعال ” وتعي

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صورة | فوضى مرورية بعد تجمع سيارات مسلحة تطلق النار في ” جزيرة غوط الشعال ” وتعيد سيارات المدنيين في المعاكس .#ليبيا #المرصد

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • الاعمال أليات الخدمات العامة داخل لبلدية تقوم بعمليات رش المياه والتنظيف على محاور الأرصفة ـ وتستكمل الأعمال التنفيذية ليلاً في مناطق لعاصمة طرابلس وضواحيها ـ مع حضور سيارات أجهزة الشرطة العسكرية للأمن العام وادارة الشئون الاوقاف بالبلدية المركز .

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