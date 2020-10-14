داخلية الوفاق، تعلن أن القبض على عبدالرحمن سالم ميلاد "البيدجا" المته

داخلية الوفاق، تعلن أن القبض على عبدالرحمن سالم ميلاد "البيدجا" المتهم بقضايا تهريب البشر، جاء بناء على التحقيقات التي يجريها مكتب النائب العام وعلى أمر الضبط والإحضار بحقه وذلك بصدور نشرة خاصة من منظمة الشرطة الدولية، وبناء على طلب لجنة العقوبات بمجلس الأمن وذلك لقيامة رفقة اخرين بالضلوع في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتهريب الوقود.