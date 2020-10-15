لافروف يدعو إلى الاسراع في تعيين مبعوث أممي إلى ليبيا

شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على ضرورة حل مسألة تعيين مبعوث خاص جديد للأمم المتحدة إلى ليبيا في أقرب وقت ممكن، والولايات المتحدة تعرقل هذه العملية.

وقال لافروف خلال مؤتمره الصحفي مع نظيره الإيطالي، لويجي دي مايو: "أود أن أؤكد موافقتنا الكاملة على ضرورة حل مسألة تعيين مبعوث خاص جديد في أسرع وقت ممكن، فهذا المنصب شاغر منذ آذار/ مارس".

وأضاف "ولا يخفى على أحد أن العقبة الرئيسية هي موقف الولايات المتحدة، التي تحاول عرقلة إجراءات الأمين العام، الذي كان ينبغي وفقاً لتفويضه، أن يتخذ القرار المناسب منذ زمن بعيد، ويعرضه على مجلس الأمن".