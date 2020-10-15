اتحاد القبائل الليبية يطالب برفع دعوى قضائية ضد مصطفى عبد الجليل طالب اتحاد الق

اتحاد القبائل الليبية يطالب برفع دعوى قضائية ضد مصطفى عبد الجليل

طالب اتحاد القبائل الليبية، برفع دعوى قضائية ضد رئيس المجلس الانتقالي السابق "مصطفى عبد الجليل" أمام المدعي العام بتهمة "التخابر مع دول أجنبية استعمارية والتحريض على قتل قوات الشعب المسلح وإعطاء الشرعية للجماعات الإرهابية وعلى رأسها جماعة الإخوان، وإهدار المال العام".

وجاء في بيان أصدره الاتحاد -على خلفية تصريحات مصطفى عبد الجليل التي اتهم فيها أنصار النظام الجماهيري بأنهم أخطر على ليبيا من تنظيم الإخوان- مطالب قبيلة أولاد حمد الجبل الأخضر -القبيلة التي ينتمي لها عبدالجليل- برفع الغطاء الاجتماعي عن مصطفى عبد الجليل.