المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-رياح جنوبية نشطة نسبيا مثيرة للأتربة أحيانا على أغلب مناطق ليبيا هذا اليوم مع أجواء ساخنة حيث درجات الحرارة القصوى المتوقعة على أغلب مناطق الشمال تتراوح ما بين (30-38) م وتكون على مناطق الوسط والجنوب ما بين (34-39) م ، وتتحول الرياح تدريجيا من مساء اليوم إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على مناطق الشمال الغربي تؤدي إلى انخفاض الحرارة وكذلك مناطق غدامس والحمادة، ويشمل الانخفاض يوم السبت بقية مناطق الشمال.

-تتكاثر السحب على مناطق الشمال الغربي من مساء الغد الجمعة ويتخللها سقوط أمطار خفيفة من حين لآخر على بعض المناطق ومن المتوقع أن تكون الفرصة أفضل لسقوط أمطار ليلة الأحد والاثنين على بعض مناطق الشمال وخاصة الشمال الشرقي.