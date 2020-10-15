غرفة عمليات الكرامة، تؤكد أنه لاصحة لما يتردد من أنباء حول خرق القوات المسلحة لحالة وقف إطلاق النار، نافية قيام الجيش برمي صواريخ مدفعيه او غيرها مما يبث بين الحين والآخر من اخبار كاذبة وادعاءات لاصحة لها، بما في ذلك ما جاء من وزير دفاع الوفاق حول مهاجمة قوات خارج تمركزاتها الحالية، معتبرة أن هذا يأتي ضمن إدراك الميليشيات لقرب انتهاء وجودها.

وجددت الكرامة في بيان نشره خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي، أن القوات المسلحة ملتزمة تماما بتعليمات قيادتها بوقف إطلاق النار وفق مبادرة القاهرة ومخرجات برلين وهي مؤسسة منضبطة ولايمكن ان تقوم بمثل هذه الخروقات التي هي من اعمال الميليشيات.