غرفة عمليات الكرامة، تؤكد أنه لاصحة لما يتردد من أنباء حول خرق القوات المسلحة

غرفة عمليات الكرامة، تؤكد أنه لاصحة لما يتردد من أنباء حول خرق القوات المسلحة لحالة وقف إطلاق النار، نافية قيام الجيش برمي صواريخ مدفعيه او غيرها مما يبث بين الحين والآخر من اخبار كاذبة وادعاءات لاصحة لها، بما في ذلك ما جاء من وزير دفاع الوفاق حول مهاجمة قوات خارج تمركزاتها الحالية، معتبرة أن هذا يأتي ضمن إدراك الميليشيات لقرب انتهاء وجودها.
وجددت الكرامة في بيان نشره خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي، أن القوات المسلحة ملتزمة تماما بتعليمات قيادتها بوقف إطلاق النار وفق مبادرة القاهرة ومخرجات برلين وهي مؤسسة منضبطة ولايمكن ان تقوم بمثل هذه الخروقات التي هي من اعمال الميليشيات.
غرفة عمليات الكرامة، تؤكد أنه لاصحة لما يتردد من أنباء حول خرق القوات المسلحة
غرفة عمليات الكرامة، تؤكد أنه لاصحة لما يتردد من أنباء حول خرق القوات المسلحة لحالة وقف إطلاق النار، نافية قيام الجيش برمي صواريخ مدفعيه او غيرها مما يبث بين الحين والآخر من اخبار كاذبة وادعاءات لاصحة لها، بما في ذلك ما جاء من وزير دفاع الوفاق حول مهاجمة قوات خارج تمركزاتها الحالية، معتبرة أن هذا يأتي ضمن إدراك الميليشيات لقرب انتهاء وجودها.
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