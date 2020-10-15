رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، يتلقى شهادة شكر من سفير جمه

رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، يتلقى شهادة شكر من سفير جمهورية الفلبين لدى ليبيا ألمر كاتو، على هامش زيارته التي قام بها للمنطقة الشرقية، حيث أشاد السفير الفلبيني بمجهودات لجنة الخارجية في تقديم المساعدة للجالية الفلبينية في المنطقة. بدوره أكد العقوري على حرص لجنة الشؤون الخارجية وجميع الجهات ذات الاختصاص على مد يد العون وتقديم جميع التسهيلات للجاليات الأجنبية الموجودة في ليبيا، مشيرا إلى حرص مجلس النواب على تعزيز العلاقات مع جمهورية الفلبين في جميع المجالات.