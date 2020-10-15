بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تثمن جهود وفدي مجلس النواب ومجلس الدولة في ال

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تثمن جهود وفدي مجلس النواب ومجلس الدولة في القاهرة خلال الفترة بين 11 و 13 أكتوبر 2020 لمناقشة الترتيبات الدستورية للمرحلة المقبلة، وتأمل في أن يؤدي هذا التطور إلى تسهيل المناقشات حول الترتيبات الدستورية خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي والمساهمة في تمهيد الطريق نحو تسوية سياسية، معربة في الوقت ذاته عن امتنانها للحكومة المصرية على استضافة هذا الحدث الهام.
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ليبيا مباشر
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