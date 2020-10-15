الغرياني: البعثة الأممية هدفها تفريق الثوار ودمجهم بصورة تفسدهم.. وعلى الشعب الو

الغرياني: البعثة الأممية هدفها تفريق الثوار ودمجهم بصورة تفسدهم.. وعلى الشعب الوقوف مع #تركيا التي تدافع عن الثورة. #ليبيا #المرصد
الغرياني: البعثة الأممية هدفها تفريق الثوار ودمجهم بصورة تفسدهم.. وعلى الشعب الوقوف مع #تركيا التي تدافع عن الثورة. #ليبيا #المرصد
ما أصح مخاريقك اللي زي الكرموسة المشفطة… قاعد هالدجال يقول ثوار وثورة والدفنقي متاع الخوانجية والخوارج… فيق يا مفتن يا دجال… لأن الليبيين كلهم فاقوا من الوهم والمسرحية والكذبة الكبيرة اللي مسميها “ثورة” إنت والقلة القليلة من التبع والصعاليك والشراذم اللي مازالوا يسمعوا في هرائك وفتاويك المضللة يا فاسد يا مفسد يا خارجي يا كلب النار.
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