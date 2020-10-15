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الغرياني: البعثة الأممية هدفها تفريق الثوار ودمجهم بصورة تفسدهم.. وعلى الشعب الو

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الغرياني: البعثة الأممية هدفها تفريق الثوار ودمجهم بصورة تفسدهم.. وعلى الشعب الوقوف مع #تركيا التي تدافع عن الثورة. #ليبيا #المرصد

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • ما أصح مخاريقك اللي زي الكرموسة المشفطة… قاعد هالدجال يقول ثوار وثورة والدفنقي متاع الخوانجية والخوارج… فيق يا مفتن يا دجال… لأن الليبيين كلهم فاقوا من الوهم والمسرحية والكذبة الكبيرة اللي مسميها “ثورة” إنت والقلة القليلة من التبع والصعاليك والشراذم اللي مازالوا يسمعوا في هرائك وفتاويك المضللة يا فاسد يا مفسد يا خارجي يا كلب النار.

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