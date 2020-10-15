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وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة، يلتقي مع سفير جمهورية تركيا لدى ل

تم النشر منذُ 45 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة، يلتقي مع سفير جمهورية تركيا لدى ليبيا سرحت أكسن، لبحث إحياء اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين وعودة الشركات التركية للعمل في ليبيا من أجل تنفيذ بعض المشاريع في البنية التحتية والبناء وغيرها. كما طالب سيالة بضرورة تسهيل الإجراءات للمواطنين الليبيين الراغبين في الحصول على التاشيرة التركية من حيث تعديل فئات العمر الملزمين بالحصول عليها.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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