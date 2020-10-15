وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة، يلتقي مع سفير جمهورية تركيا لدى ل

وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة، يلتقي مع سفير جمهورية تركيا لدى ليبيا سرحت أكسن، لبحث إحياء اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين وعودة الشركات التركية للعمل في ليبيا من أجل تنفيذ بعض المشاريع في البنية التحتية والبناء وغيرها. كما طالب سيالة بضرورة تسهيل الإجراءات للمواطنين الليبيين الراغبين في الحصول على التاشيرة التركية من حيث تعديل فئات العمر الملزمين بالحصول عليها.