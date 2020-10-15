وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة، يلتقي مع سفير جمهورية تركيا لدى ل

وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة، يلتقي مع سفير جمهورية تركيا لدى ليبيا سرحت أكسن، لبحث إحياء اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين وعودة الشركات التركية للعمل في ليبيا من أجل تنفيذ بعض المشاريع في البنية التحتية والبناء وغيرها. كما طالب سيالة بضرورة تسهيل الإجراءات للمواطنين الليبيين الراغبين في الحصول على التاشيرة التركية من حيث تعديل فئات العمر الملزمين بالحصول عليها.
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
عاجل// اندلاع النيران بمقبرة سيدي الأندلسي في تاجوراء بطرابلس
تم النشر منذُ 6 دقائق
عاجل // توافق فرنسي جزائري على استحالة الحل العسكري للأزمة الليبية
تم النشر منذُ 12 دقيقة
الحرس البلدي طرابلس: إغلاق عدد من ورش صيانة السيارات بمنطقة السبعة
تم النشر منذُ 22 دقيقة
حويلي: إتفقنا مع ممثّلي مجلس النواب في القاهرة على إجراء الإستفتاء على الدستور ب
تم النشر منذُ 25 دقيقة
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
أضف تعليقـك