المركز الوطني للأرصاد الجوية:

– طقس متقلب مصحوب برياح جنوبية نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أغلب مناطق الشمال الشرقي هذا اليوم، بينما تكون درجات الحرارة معتدلة على مناطق الشمال الغربي.

– تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقعة على أغلب مناطق الشمال الغربي ما بين (23-29) م، وتسجل انخفاض من يوم الغد على أغلب المناطق، بينما تكون مرتفعة نسبيا على مناطق الشمال الشرقي ومناطق الجنوب حيث تتراوح ما بين (34-39) م، وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الأحد على مناطق الشمال الشرقي.

– تتكاثر السحب على مناطق الشمال الغربي مساء هذا اليوم مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق ومن المتوقع أن تكون فرصة سقوط أمطار ليلة الأحد ويوم الاثنين على بعض الشمال الشرقي.