تعليقا على إقلاع طائرة الخطوط الجوية الأفريقية من مطار معيتيقة باتجاه مطار بنينا الدولي.. رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو:

– ها هي جدران الكراهية والقطيعة بين الإخوة الأرحام أهل الوطن الواحد تزول وتقع، وها هم الرجال الأفذاذ أبناء ليبيا الحبيبة يعملون ويفعلون وينجزون.

– غادرت رحلة الخطوط الجوية الأفريقية مطار معيتيقة إلى مطار بنينا بنغازي، الرحلة التدشينية للرحلات الجوية المنتظمة لشركات الطيران الوطنية خلال الأيام القادمة بين كل مطارات ليبيا.

– الحروب ليست خياراً والانقسام ليس قدراً، والأرحام والرحمة والتراحم والتواصل والتلاحم والتوادد والمحبة هي جميعا القدر الخيار والاختيار لأهل ليبيا.

– طوبى للوطن الحبيب وأهله، ولا عزاء للعملاء الذين حاولوا بكل ما استطاعوا إلغاء هذه الرحلة التاريخية.

– الشكر لكل من بادر وسعى لإنجاز هذا العمل، ولتبق ليبيا حتى زوال الزمن.