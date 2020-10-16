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تعليقا على إقلاع طائرة الخطوط الجوية الأفريقية من مطار معيتيقة باتجاه مطار بنينا

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

تعليقا على إقلاع طائرة الخطوط الجوية الأفريقية من مطار معيتيقة باتجاه مطار بنينا الدولي.. رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو:

– ها هي جدران الكراهية والقطيعة بين الإخوة الأرحام أهل الوطن الواحد تزول وتقع، وها هم الرجال الأفذاذ أبناء ليبيا الحبيبة يعملون ويفعلون وينجزون.
– غادرت رحلة الخطوط الجوية الأفريقية مطار معيتيقة إلى مطار بنينا بنغازي، الرحلة التدشينية للرحلات الجوية المنتظمة لشركات الطيران الوطنية خلال الأيام القادمة بين كل مطارات ليبيا.
– الحروب ليست خياراً والانقسام ليس قدراً، والأرحام والرحمة والتراحم والتواصل والتلاحم والتوادد والمحبة هي جميعا القدر الخيار والاختيار لأهل ليبيا.
– طوبى للوطن الحبيب وأهله، ولا عزاء للعملاء الذين حاولوا بكل ما استطاعوا إلغاء هذه الرحلة التاريخية.
– الشكر لكل من بادر وسعى لإنجاز هذا العمل، ولتبق ليبيا حتى زوال الزمن.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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