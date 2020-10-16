الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، تعقد سلسلة من الاجتماعات مع عمداء بلديات من جنوب وغرب وشرق ليبيا، في إطار عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي، حيث أعرب عمداء البلديات عن مخاوفهم وتوصياتهم المتعلقة بالعملية السياسية، مع التركيز على المرحلة التي تسبق الانتخابات الوطنية، داعين الأمم المتحدة إلى دعم تحسين الظروف الاقتصادية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين الليبيين على مستوى البلديات، فيما ثمنت البعثة الأممية مساهمة عمداء البلديات في جميع أنحاء ليبيا، لافتة إلى أنها ستواصل التحاور معهم طوال مسار ملتقى الحوار السياسي الليبي.
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ليبيا مباشر
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