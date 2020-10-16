لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تسند مهمة إدارة مباراة جزر القمر وكي

لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تسند مهمة إدارة مباراة جزر القمر وكينيا، في الجولة الثالثة من تصفيات الكان، لطاقم تحيكم دولي من ليبيا بقيادة الحكم معتز الشلماني، ويساعده عطية محمد، ومجدي كامل كمساعدين بالإضافة إلى الحكم الرابع عبد الواحد حرويدة، وذلك في المباراة التي تستضيف فيها كينيا نظيرتها جزر القمر في التاسع من نوفمبر المقبل في الجولة الثالثة من تصفيات الأمم الافريقية 2022 المؤهلة للكاميرون في المجموعة السابعة التي تضم أيضا منتخبي مصر وتوغو.