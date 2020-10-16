لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تسند مهمة إدارة مباراة جزر القمر وكي

لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تسند مهمة إدارة مباراة جزر القمر وكينيا، في الجولة الثالثة من تصفيات الكان، لطاقم تحيكم دولي من ليبيا بقيادة الحكم معتز الشلماني، ويساعده عطية محمد، ومجدي كامل كمساعدين بالإضافة إلى الحكم الرابع عبد الواحد حرويدة، وذلك في المباراة التي تستضيف فيها كينيا نظيرتها جزر القمر في التاسع من نوفمبر المقبل في الجولة الثالثة من تصفيات الأمم الافريقية 2022 المؤهلة للكاميرون في المجموعة السابعة التي تضم أيضا منتخبي مصر وتوغو.
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ليبيا مباشر
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