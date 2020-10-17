معيتيق : نأمل بأن تكون عودة الرحلات الجوية بين طرابلس وبنغازي بداية النهاية لمعا

معيتيق : نأمل بأن تكون عودة الرحلات الجوية بين طرابلس وبنغازي بداية النهاية لمعاناة الليبيين

أعلن عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق إستئناف الرحلات الجوية بين مطاري معيتيقة الدولي بطرابلس وبنينا بنغازي.

معيتيق وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال:” بتوفيق من الله كللت جهودنا وجهود جميع الخيرين بالنجاح حيث استؤنفت في هذا اليوم المبارك الرحلات الجوية بين مطاري معيتيقة وبنينا”.

وأعرب عن أمله أن هذه الرحلات بداية النهاية لمعاناة الليبيين في الشرق والغرب والجنوب ليس في التنقل وحده بل في جميع ما يواجهون من مصاعب،على حد قوله.