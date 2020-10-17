عاجل

معيتيق : نأمل بأن تكون عودة الرحلات الجوية بين طرابلس وبنغازي بداية النهاية لمعا

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

معيتيق : نأمل بأن تكون عودة الرحلات الجوية بين طرابلس وبنغازي بداية النهاية لمعاناة الليبيين

أعلن عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق إستئناف الرحلات الجوية بين مطاري معيتيقة الدولي بطرابلس وبنينا بنغازي.

معيتيق وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال:” بتوفيق من الله كللت جهودنا وجهود جميع الخيرين بالنجاح حيث استؤنفت في هذا اليوم المبارك الرحلات الجوية بين مطاري معيتيقة وبنينا”.

وأعرب عن أمله أن هذه الرحلات بداية النهاية لمعاناة الليبيين في الشرق والغرب والجنوب ليس في التنقل وحده بل في جميع ما يواجهون من مصاعب،على حد قوله.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك