المركز الوطني للأرصاد الجوية: – طقس متقلب وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع تكا

المركز الوطني للأرصاد الجوية:

– طقس متقلب وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع تكاثر للسحب على مناطق الشمال الغربي مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق.

– يبقى الطقس متقلب مصحوب برياح جنوبية نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أغلب مناطق الشرقي هذا اليوم، وحيث من المتوقع أن تكون فرصة سقوط أمطار ليلة الغد ويوم الاثنين على مناطق الشمال الشرقي.

– تتراوح درجات الحرارة القصوى على أغلب مناطق الشمال الغربي (٢٣-٢٨) م، وتسجل انخفاض من يوم الغد على أغلب المناطق، بينما تكون مرتفعة نسبيا على مناطق الشمال الشرقي ومناطق الجنوب حيث تتراوح ما بين (٣٠-٣٨) م وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد على مناطق الشمال الشرقي.