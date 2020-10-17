الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، يلتقي وزيرة خارجية اسبانيا، ار

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، يلتقي وزيرة خارجية اسبانيا، ارنشا جونزالس لايا، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر بشأن الوضع في ليبيا، اذ أكدت الوزيرة على دعم بلادها للجهود العربية التي من شأنها حلحلة الازمة في ليبيا سياسياً وأمنياً وتشجيع الأطراف الليبية على العودة إلى الحوار السياسي الجامع تحت رعاية البعثة الأممية.