أكد رئيس مركز دلباك للبحوث والدراسات المعاصرة، د. محمد أبوراس الشريف، أن من أهم المخاطر التى تواجه الوضع الأمني فى ليبيا هي ظاهرة هجرة الشباب الليبي.

وقال الشريف في تصريح لـ"الحدث الليبي"، :"إن السبب في ظاهرة هجرة الشباب الليبي هي الطبقة السياسية "السيئة" التى وضعت الشباب بين أمرين أحلاهما مر، فاما المشاركة فى الصراع المسلح والانطواء تحت أمرة أحد المتصارعين، أو الهجرة عبر البحر، وبحسب القراءات والتحليلات والاستنتاجات وبلقاء وتواصل مع عدد من الشباب فأن أغلب الشباب الذين يغادرون ليبيا لا يعودن إليها مما ينعكس سلباً على وضع البلاد المستقبلي، والذي قد يساهم فى خلق فراغ ديموغرافي مخيف"، بحسب تعبيره.

وتابع الشريف، :"هناك خطر أخر لا يقل أهمية عن الهجرة وهو انضمام عدد من الشباب للتنظيمات الإرهابية والتى تقوم باصطيادهم عبر شبكة ضخمة من العملاء القادرين على إقناع الشباب لتجنيدهم بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة ضمن حملة تقوم بها عدد من المخابرات لنقلهم لساحات الصراع الدولية وجعلهم مشروع مرتزقة لتلك الدولة"، على حد قوله.