ضبط ليبي بصدد التنقيب عن الكنوز جنوب تونس تمكنت فرقة الحدود المتنقلة بسيدي مصبا

ضبط ليبي بصدد التنقيب عن الكنوز جنوب تونس

تمكنت فرقة الحدود المتنقلة بسيدي مصباح من محافظة تطاوين, جنوب تونس , وعلى الحدود مع ليبيا من ضبط 4 أشخاص من بينهم نفر ليبي الجنسية بصدد التنقيب عن الكنوز, وفق ما جاء في الصفحة الرسمية للناطق الرسمي باسم الحرس التونسي السبت.

وبحسب المصدر ذاته فقد تمت عملية ضبط العناصر انفي الذكر بتاريخ الجمعة. وأضاف المصدر أن العناصر انفي الذكر تم ضبطهم وهم بصدد التنقيب عن الكنوز بواسطة جهاز كشف للمعادن.

وأذنت النيابة العمومية بإتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم