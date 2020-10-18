الغرابلي: الوزراء في ليبيا زعماء عصابات تسطو على خزائن الدولة شبه رئيس المجلس ا

الغرابلي: الوزراء في ليبيا زعماء عصابات تسطو على خزائن الدولة

شبه رئيس المجلس العسكري لما يسمى بـ”ثوار صبراتة” سابقًا، الطاهر الغرابلي، الوزارات في ليبيا بالعصابات، متهمًا قياداتها بالسطو على خزائن الدولة.

الغرابلي تساءل في تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “ما الفرق بين الوزارات في بلادنا والعصابات؟”، قبل أن يجيب “الوزير زعيم لعدة عصابات يسطو بها على خزائن الدولة، وزعيم العصابة لديه عصابة واحدة يسطو بها على خزنة الوزير”.

وأشار متأسفًا إلى مافيات بدأت تشتغل، وإلى أحزاب وصفها بـ “الفاسدة”، أنهت مسمى مؤسسات، متابعًا بأنهم نجحوا إلى حد كبير في أن يقضوا على شكل الدولة الرسمي وتحويلها إلى عصابات تتبعهم، مردفًا “مع هذا نقول لن تستطيعوا أن تقضوا على وطن يسكن فينا فالسيل الهادر آت وقريبًا جدًا، وبأسرع مما تتصورون”.