بيان المركز الوطني لمكافحة الامراض بشأن اخر تطورات الموقف الوبائي لفيروس كورونا

التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم السبت 17 أكتوبر 2020 م وفقا للبيان رقم (223) .

استلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد (3501) عينة موزعة على المختبرات التالية :

1.المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1034) عينة

2.مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (108) عينة

3.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (870) عينة

4.مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (118) عينة

5.مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (370) عينة

6.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (67) عينة

7.مختبر المركز الوطني لصحة الحيوانية عدد (300) عينة

8.مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (89) عينة

9.مختبر فرع المركز الوطني يفرن عدد (11) عينة

10.مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (9) عينات

11.مختبر فرع المركز الوطني زواره عدد (5) عينات

12.مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (79) عينة

13.مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (6) عينات

14.مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (27) عينة

15.مختبر كلية الطب جامعة طرابلس عدد (300) عينة

16.مختبر مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن عدد (108) عينة

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :

– عدد ( 2556 ) عينة سالبة

– عدد (945) عينة موجبة ( 645 جديدة + 300 مخالطة )

وتوضح لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1.طرابلس

عدد 376 حالة جديدة

عدد 68 حالة مخالطة

2.بنغازي

عدد 50 حالة جديدة

3.صبراته

عدد 3 حالة جديدة

4.النواحي الأربع

عدد 2 حالة جديدة

5.المنشية الجميل

عدد 7 حالة جديدة

عدد 12 حالة مخالطة

6.غريان

عدد 21 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

7.جنزور

عدد 5 حالة جديدة

8.زليتن

عدد 14 حالة جديدة

عدد 16 حالة مخالطة

9.الخمس

عدد 10 حالة جديدة

10.مصراتة

عدد 2 حالة جديدة

عدد 128 حالة مخالطة

11.مسلاته

عدد 1 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

12.الزاوية المركز

عدد 86 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

13.الزاوية الغرب

عدد 7 حالة جديدة

14.الزنتان

عدد 8 حالة جديدة

عدد 16 حالة مخالطة

15.المرج

عدد 1 حالة جديدة

16.البريقة

عدد 3 حالة جديدة

17.الرجبان

عدد 2 حالة جديدة

18.ترهونه

عدد 1 حالة جديدة

19.العجيلات

عدد 5 حالة جديدة

20.الماية

عدد 1 حالة جديدة

21.السبيعة

عدد 1 حالة جديدة

22.السائح

عدد 3 حالة جديدة

23.السواني بني ادم

عدد 5 حالة جديدة

24.يفرن

عدد 10 حالة جديدة

عدد 8 حالة مخالطة

25.وازن

عدد 1 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة

26.سرت

عدد 8 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

27.نالوت

عدد 1 حالة جديدة

28.القره بوللي

عدد 3 حالة جديدة

29.الكفرة

عدد 5 حالة جديدة

30.زواره

عدد 3 حالة جديدة

عدد 36 حالة مخالطة

تفاصيــــل الـــــ ( 827 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 510 حالة في طرابلس

2.عدد 11 حالة في الزاوية الغرب

3.عدد 5 حالات في الخمس

4.عدد 11 حالة في الرحيبات

5.عدد 7 حالات في الكفرة

6.عدد 86 حالة في باطن الجبل

7.عدد 3 حالات في العجيلات

8.عدد 17 حالة في زليتن

9.عدد 11 حالة في الزاوية المركز

10.عدد 9 حالات في السبيعة

11.عدد 9 حالات في صرمان

12.عدد 6 حالات في سرت

13.عدد 23 حالة في غريان

14.عدد 14 حالة في صبراته

15.عدد 2 حالة في تازربو

16.عدد 56 حالة في مسلاته

17.عدد 24 حالة في زواره

18.عدد 4 حالات في وازن

19.عدد 1 حالة في الزنتان

20.عدد 4 حالات في نالوت

تفاصيــــــل الــــ ( 26 ) حالة الوفاة

1.عدد 8 حالات في الزاوية الغرب

2.عدد 1 حالة في الحوامد

3.عدد 2 حالة في مسلاته

4.عدد 1 حالة في مصراته

5.عدد 5 حالات في العجيلات

6.عدد 1 حالة في السبيعة

7.عدد 1 حالة في صرمان

8.عدد 1 حالة في سرت

9.عدد 3 حالات في صبراته

10.عدد 1 حالة في زواره

11.عدد 1 حالة في باطن الجبل

12.عدد 1 حالة في زليتن

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 48790

2.الحالات النشطة : 21176

3.المتعافين : 26889

4.الوفيات : 725