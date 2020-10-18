مؤسس سوق المال الليبي د. سليمان سالم الشحومي:

-الأزمات أصبحت تعصف بشدة بالنظام المصرفي الرسمي ولعل المقاصة وإرجاع الصكوك ورفض تسويتها بين أعضاء النظام المصرفي الليبي الرسمي يدفع بقوة إلى انهيار شامل إذا لم يتم إجراء معالجات شاملة وحقيقية لإنقاذ آخر حصون النظام المصرفي الليبي والمتمثل في قبول وتسوية الصكوك المصرفية.

-ليبيا في حاجة لمشروع متكامل لإرجاع النظام المصرفي للعمل وحتما سيكون ذلك بإدماج المنظومة المصرفية غير الرسمية معه لتكون جزء منه وليس منافس له وأن تكون عملية الادماج وفقا لقواعد ترسيخ الحرية الاقتصادية ورفع القيود الكمية وتحرير الأسعار بالدرجة الأولى وباقي الخطوات تأتي تباعا في إطار برنامج يشترك فيه المصرف المركزي الموحد والمصارف التجارية الرسمية وغير الرسمية بالسوق الليبي.