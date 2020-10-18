العباني : تفعيل خط بحري بين مصراتة وإسطنبول محاولة لاختراق حظر توريد السلاح أك

العباني : تفعيل خط بحري بين مصراتة وإسطنبول محاولة لاختراق حظر توريد السلاح

أكد محمد عامر العباني، عضو مجلس النواب، أن “تفعيل خط بحري مباشر بين مصراتة وإسطنبول لا يخلو من كونه شبهة للإرهاب ومحاولة رخيصة لاختراق الحظر المفروض على توريد السلاح وجلب المرتزقة السوريين لدعم الجماعات الإرهابية”.

وقال العباني في تصريحات صحفية لـ ، “لم أستبعد أن يستخدم ميناء مصراتة – والذي تحول بالفعل إلى قاعدة بحرية تركية-، في الأغراض الاقتصادية إضافة إلى استخدامه عسكريًا، كما لم يستبعد تسخيره في أغراض استغلال الغاز في شرق المتوسط”.