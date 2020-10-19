“السراج” يعفي وزير العدل من لجنة انتهاكات حقوق الإنسان

أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج قراراً أعفى بموجبه وزير العدل المفوض من الإشراف على اللجنة المشكلة بالقرار رقم 735 لسنة 2019 م والمختصة برصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاء دوره حيالها كما حمل نفس القرار إعفاء وكيل وزارة العدل لشؤون حقوق الانسان من رئاسته لهذه اللجنة.

وأشار كتاب السراج في مقدمته إلى أن سبب الإعفاء هو ما انتهت إليه لجنة التحقيق من ثبوت مخالفات إدارية ارتكبت من الوزير والوكيل بالتقرير الثالث للجنة المشتركة وتعديله مما ألحق ضرراً بالصالح العام واضعف عمل اللجنة وإرباكها .