المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-تتأثر مناطق الشمال الشرقي بمنخفض جوي في الطبقات العليا ومدعوم بتبريد مناسب يؤدي لسقوط أمطار رعدية من حين لأخر ومن المتوقع هطول أمطار جيدة إلى غزيرة خلال اليومين القادمين خاصة على المنطقة (الممتدة من درنة إلى امساعد والدواخل) مما قد تؤدي لجريان بعض الأودية المحلية.

-تتكاثر السحب هذا اليوم على منطقة سرت وماجاورها ومناطق هون والجفرة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

-تميل درجات الحرارة للانخفاض على (أغلب مناطق الشمال- الوسط- غدامس والحمادة) حيث تتراوح الحرارة القصوى المتوقعة هذا اليوم ما بين (20-27) م، وتسجل انخفاض على مناطق الشمال الشرقي خلال اليومين القادمين.

-بينما تكون الحرارة على باقي مناطق الجنوب ما بين (30-35) م.