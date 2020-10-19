المركز الوطني للأرصاد الجوية: نتوقع سقوط أمطار رعدية على مناطق شمال شرق ليبيا من حين لآخر بداية من اليوم الاثنين الموافق (19/10/2020) ومتوقع أن تكون جيدة خلال اليومين القادمين إلى غزيرة أحيانا خاصة على (المنطقة الممتدة من درنة حتى امساعد والدواخل) مما تؤدي إلى تراكم المياه في بعض التجمعات السكنية والأماكن المنخفضة وجريان بعض الأدوية المحلية وعليه يجب أخذ الحيطة والحذر.