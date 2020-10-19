أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الأثنين سجلت أسعار صرف العمل

أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الأثنين

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الاثنين 19 اكتوبر 2020م، خلال اخر تحديث للأسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 6.22 و6.23 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 6.205 دينار

اليورو = 7.24 دينار

الجنية الإسترليني 7.90 دينار

الليرة التركية 0.78 دينار

الدينار التونسي 2.24 دينار

الدينار الأردني 8.65 دينار