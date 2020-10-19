مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي خالد المحجوب: بدأت بجنيف اجتماعات لجنة 5+5 العسكرية وذلك في لقاء مباشر لأول مرة بعد ان كانت اللقاءات بوسيط البعثة الاممية، وحسب ماورد فأن الاجتماع أظهر مدى المسؤولية التي يتحلى بها الأعضاء الذين فتحوا النقاش في أجواء إيجابية حول مختلف التفاصيل لرسم خطوات تؤدي إلى قيام المؤسسة العسكرية بدورها في تحقيق الاستقرار والأمن باعتبار أن المسار العسكري والأمني هو الركيزة الأهم لتحقيق ما ينتظره الليبيون في بلدهم وهو أساس أي عملية استقرار مستقبلية تؤدي إلى توافق حقيقي ينهي الفوضى والانقسام.