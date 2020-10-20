عُقِدَ الاجتماع الفني لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، بمقر المؤسسة الوطنية للنفط الرئيسي ( قاعة السرير) بالعاصمة الليبية طرابلس، لبحث عمليات تشغيل مصنع الميثانول وعمليات تشغيل مصفاة البريقة بعد رفع حالة القوة القاهرة عن حقول الشركة.

وبينت المؤسسة الوطنية للنفط أنه جرى خلال الاجتماع الذي شارك فيه عبر الدوائر المغلقة من مقر الشركة بالبريقة مدير عام الصناعات بالمؤسسة خالد جويلي، ورئيس مجلس الإدارة بشركة سرت مسعود سليمان موسى التطرق أنه جرى مناقشة عمليات نقل وتزويدات الغاز الطبيعي عبر الشبكة الساحلية لتزويد محطات الكهرباء وباقي المستهلكين، كما جرى مناقشة عمليات تشغيل المرافق ومعمل الغاز والاتصالات وتقنية المعلومات.

كما تم عرض نشاط الصيانة لكل الوحدات الصناعية والمرافق المطلوبة أثناء فترة التوقّف السابقة والتي نُفِذَت بحرفية مما ساهم في تحسين وتشغيل آمن للوحدات الصناعية، وكذلك ناقش الحاضرون المشاريع الرأسمالية المُرحّلة والجاري تنفيذها والمقترحة للعام 2021 ، وملخّص الميزانيات.

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