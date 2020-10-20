المركز الوطني للأرصاد الجوية: – مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار رعدية من حين لآ

المركز الوطني للأرصاد الجوية:

– مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار رعدية من حين لآخر على مناطق الشمال الشرقي ومن المتوقع أن تكون جيدة على بعض المناطق إلى غزيرة احيانا خاصة المنطقة الممتدة من (شحات حتى امساعد وبعض مناطق الدواخل) مما قد تسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية.

-ي ميل الطقس للاعتدال على بقية مناطق ليبيا مع درجات حرارة منخفضة نسبيا على أغلب مناطق الشمال- الوسط – مناطق غدامس- الحمادة- الجفرة، حيث تتراوح ما بين (20-27) م، وعلى بقية مناطق الجنوب ما بين (31-35) م.

– من المتوقع أن تسجل الحرارة زيادة طفيفة على مناطق الشمال الغربي من يوم الخميس حيث تتراوح ما بين (26-30)م.