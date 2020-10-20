مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، بعد لقائه بوزير الخارجية المغربي ، ناصر بوريطة، يؤكد الولايات المتحدة تقدر دعم المغرب المستمر لجهود الأمم المتحدة في ليبيا، وتتطلع إلى تحقق نتائج إيجابية من الحوار الليبي الذي تقوده المنظمة الأممية بهدف تشكيل حكومة انتقالية جديدة وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات، مضيفا أن بلاده تدعم بقوة منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة باعتباره سبيلا للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي شامل للازمة في ليبيا.