مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، بعد لقائه بوزير

مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، بعد لقائه بوزير الخارجية المغربي ، ناصر بوريطة، يؤكد الولايات المتحدة تقدر دعم المغرب المستمر لجهود الأمم المتحدة في ليبيا، وتتطلع إلى تحقق نتائج إيجابية من الحوار الليبي الذي تقوده المنظمة الأممية بهدف تشكيل حكومة انتقالية جديدة وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات، مضيفا أن بلاده تدعم بقوة منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة باعتباره سبيلا للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي شامل للازمة في ليبيا.
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
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