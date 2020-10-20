وفد تابع حكومة الوفاق، يصل تونس من أجل بحث سبل إعادة فتح معبر رأس جدير الحدود

وفد تابع حكومة الوفاق، يصل تونس من أجل بحث سبل إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي، ويترأس الوفد الليبي، وكيلا وزراتي الخارجية والصحة وسيعقد, غدا الأربعاء, جلسة عمل مع ممثلين عن الحكومة التونسية لتدارس سبل واليات إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي بين البلدين ووضع بروتوكول صحي مشترك يمكن من إعادة فتح المعبر وفق الخطة الوطنية التونسية للتصدي لتفشي فيروس كورونا.