وفد تابع حكومة الوفاق، يصل تونس من أجل بحث سبل إعادة فتح معبر رأس جدير الحدود

وفد تابع حكومة الوفاق، يصل تونس من أجل بحث سبل إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي، ويترأس الوفد الليبي، وكيلا وزراتي الخارجية والصحة وسيعقد, غدا الأربعاء, جلسة عمل مع ممثلين عن الحكومة التونسية لتدارس سبل واليات إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي بين البلدين ووضع بروتوكول صحي مشترك يمكن من إعادة فتح المعبر وفق الخطة الوطنية التونسية للتصدي لتفشي فيروس كورونا.
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ليبيا مباشر
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