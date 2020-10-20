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وفد تابع حكومة الوفاق، يصل تونس من أجل بحث سبل إعادة فتح معبر رأس جدير الحدود

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

وفد تابع حكومة الوفاق، يصل تونس من أجل بحث سبل إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي، ويترأس الوفد الليبي، وكيلا وزراتي الخارجية والصحة وسيعقد, غدا الأربعاء, جلسة عمل مع ممثلين عن الحكومة التونسية لتدارس سبل واليات إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي بين البلدين ووضع بروتوكول صحي مشترك يمكن من إعادة فتح المعبر وفق الخطة الوطنية التونسية للتصدي لتفشي فيروس كورونا.

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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