معيتيق يكشف تدقيقا محاسبيا للمالية بحكومتي الوفاق والموقتة لوضع ميزانية موحدة لـ

معيتيق يكشف تدقيقا محاسبيا للمالية بحكومتي الوفاق والموقتة لوضع ميزانية موحدة لـ2021

كشف نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد عمر معيتيق، اتفاقًا مع الحكومة الموقتة على تطبيق عملية تدقيق محاسبي للمالية العامة لكلتا الحكومتين تمهيدًا لوضع ميزانية موحدة للدولة في مشروع قانون الموازنة العامة لـ2021.

وأعلن معيتيق في مقابلة مع وكالة «رويترز»، الأربعاء، بحث حكومتي الوفاق والموقتة «توحيد الميزانية حتى تكون قناة الصرف قناة واحدة بين الطرفين». واتفق الجانبان على تطبيق عملية تدقيق محاسبي خارجية للمالية العامة لكلتيهما، وبدأت هذه العملية في العام الحالي