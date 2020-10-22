المركز الوطني للأرصاد الجوية: -مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة من حين لآ

المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة من حين لآخر على بعض مناطق الشمال الشرقي ومن المتوقع أن تكون جيدة هذه الليلة ويوم الغد على المنطقة من (شحات-درنة- أم الرزم- المخيلي- التميمي-القعرة- طبرق إلى أمساعد) يصحبها خلايا رعدية وتكون غزيرة أحيانا مما تسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية، وتبدأ السحب الممطرة في الانقشاع التدريجي من مساء السبت على هذه المناطق.

-بينما يبقى الطقس معتدل على باقي مناطق ليبيا خلال هذه الأيام.

-درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على (الشمال الغربي- الجفرة) تتراوح ما بين (26-30) م، وتكون على مناطق الشمال الشرقي ما بين (20-27) م، وتسجل على باقي مناطق الجنوب ما بين (31-37) م.