بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا:

نعرب عن أسفنا العميق إزاء الاعتقال خارج إطار القانون لرئيس المؤسسة الليبية للإعلام، محمد عمر بعيو، وندعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه.

-الجولة الأخيرة من الاعتقالات التعسفية تسلط الضوء على المخاطر الشخصية التي يتعرض لها الصحفيون خلال دفاعهم عن الحق في حرية التعبير في ليبيا.

-يجب احترام سيادة القانون، ونؤكد أن الحرية الإعلامية أمر بالغ الأهمية لعملية الانتقال الديمقراطي في ليبيا.

-نشدد على وجوب ضمان الحق في حرية التعبير وحماية الصحفيين والإعلاميين.