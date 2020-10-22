سفارة الولايات المتحدة في ليبيا، تدين اعتقال رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد ب

سفارة الولايات المتحدة في ليبيا، تدين اعتقال رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو، مشددة أن الولايات المتحدة تدعم سيادة القانون في ليبيا وحماية الصحفيين وجميع الليبيين في حقهم في حرية التعبير.
سفارة الولايات المتحدة في ليبيا، تدين اعتقال رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو، مشددة أن الولايات المتحدة تدعم سيادة القانون في ليبيا وحماية الصحفيين وجميع الليبيين في حقهم في حرية التعبير.
الادانة للسراج القائد الاعمى لهذه المليشيات الارهابية التى خطفت مسئول هو من عينه ويملك اقالته لا خطفه وايضا وزير دفاعه الطرطور النمروش الفنكوش المغشوش الذى كان عامل ذكر امام مليشيا صغيرة فى تاجوراء والان جرذ تافه امام ابوراس ومليشيا طرابلس خوفا منهم ليخطفوه ويقطعوا راسه !!!
ارأيتم مظاهر الدولة المليشياوية المتخلفة !!!
أضف تعليقـك