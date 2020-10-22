سفارة الولايات المتحدة في ليبيا، تدين اعتقال رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد ب

سفارة الولايات المتحدة في ليبيا، تدين اعتقال رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو، مشددة أن الولايات المتحدة تدعم سيادة القانون في ليبيا وحماية الصحفيين وجميع الليبيين في حقهم في حرية التعبير.