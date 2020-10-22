باشاآغا في تغريدة عن خطف بعيو بعد إدانة البعثة والسفارة الأمريكية : رصدنا مخالفا

باشاآغا في تغريدة عن خطف بعيو بعد إدانة البعثة والسفارة الأمريكية : رصدنا مخالفات قانونية فاضحة صادرة للأسف عن جهات رسمية بانتهاك حرمة المساكن وحجز الحرية دون سند قانوني . #ليبيا #المرصد