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باشاآغا في تغريدة عن خطف بعيو بعد إدانة البعثة والسفارة الأمريكية : رصدنا مخالفا

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

باشاآغا في تغريدة عن خطف بعيو بعد إدانة البعثة والسفارة الأمريكية : رصدنا مخالفات قانونية فاضحة صادرة للأسف عن جهات رسمية بانتهاك حرمة المساكن وحجز الحرية دون سند قانوني . #ليبيا #المرصد

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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