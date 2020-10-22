الغرياني: الهدف من تعيين بعيو هو هدم الثورة.. والأمل معقود على كتائب بركان الغضب لتحمي مكاسب ثورة فبراير. #ليبيا #المرصد
الغرياني: الهدف من تعيين بعيو هو هدم الثورة.. والأمل معقود على كتائب بركان الغضب لتحمي مكاسب ثورة فبراير. #ليبيا #المرصد
اى امل لما يسمى بركان وكانوا نسوان امام الجيش الوطنى وباعترافهم انه لولا تدخل الاتراك يامتناك وجلب مرتزقة بضوء اخضر امريكى لتم سحقهم والان وبعد ان يتم سحب المرتزقة والاتراك لن يكون لهم اى قيمة وسيحمل الشعب الليبى بعيو على الاعناق لانه وقف فى وجه الارهاب ياكلاب الا تستحوا بعد فضحتكم رسائل هيلارى كلينتون وعرتكم امام الجميع واثبتت انكم جرابيع
اى ثورة لمن نهبوا ثروة الشعب الليبى وشاركوا فى مؤامرة لتدمير ليبيا وظهرت فضائحكم من تسريبات رسائل هيلارى كلينتون التى ستكون مستند لتقديم الخونة للعدالة
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