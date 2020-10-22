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راشد: لا يمكن وصف اعتقال بعيو بالاختطاف بل هو قبض من جهة معروفة تحت مؤسسة رسمية.

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

راشد: لا يمكن وصف اعتقال بعيو بالاختطاف بل هو قبض من جهة معروفة تحت مؤسسة رسمية. #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • متخلف عقليا هذا الارهابى الحقير فبعيو مسئول مدنى لا يتم القبض عليه الا بأمر من النائب العام وعن طريق جهاز الشرطة والمفروض ان يفيق النائم العام ويأمر بالقبض على ابوراس المجرم الذى خطف وزير اعلام غير ذلك اى كلام

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  • ليس غريبا على واحد من قطيع الخرفان الغبية ينطبق عليهم قوله تعالى :-
    أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا (44)

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