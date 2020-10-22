في كلمته خلال اجتماع 5+5 لدول غرب المتوسط.. وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق م

في كلمته خلال اجتماع 5+5 لدول غرب المتوسط.. وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة:

-حكومة الوفاق تعاطت بإيجابية مع كافة المبادرات سواء منها المحلية أو الإقليمية أو الدولية ودعمت كل جهد يهدف الى تحقيق التسوية السياسية.

-نرحب بخارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة في إطار مؤتمر الصخيرات ومخرجات برلين ومساراته الثلاثة السياسية والاقتصادية والعسكرية التي تهدف جميعها إلى إرساء الاستقرار والأمن وصولا إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.

-حكومة الوفاق ملتزمة بإرساء دولة مدنية وديمقراطية مبنية على احترام حقوق الإنسان والتداول السلمي على السلطة عبر صناديق الاقتراع وفق دستور متفق عليه يضمن حقوق كافة شرائح ومكونات الشعب الليبي.

-الحوار السياسي الليبي اكتسب في الآونة الأخيرة زخما متجددا في أعقاب الإعلانين المنفصلين بوقف إطلاق النار الصادرين عن رئیس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ورئيس مجلس نواب طبرق في 21 أغسطس الماضي.

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