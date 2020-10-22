الأمين: السراج عين بعيو لتضييع فبراير ونتائجها وعليه الاعتذار. #ليبيا #المرصد
الأمين: السراج عين بعيو لتضييع فبراير ونتائجها وعليه الاعتذار. #ليبيا #المرصد
على المجنى عليه المخطوف الذى اراد اعلاما وطنيا يجمع الشعب الليبى ويبيتعد عن الاكاذيب ان يعتذر للمجرم الذى خطفه ليفرض عليه املاءات المليشيات الغبية التى تنفر الناس من الاعلام هل انت امين انت شيطان رجيم من شر ماخلق عليك اللعنة اتفوووووه عليك موسخ
يا سلام سلم على مخك البلالنط..يا بحر العلم..يا ترعة المفهومية..يا فيلسوف الحمير…انت الامين على المجانين مع تحيات سماعين يس
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