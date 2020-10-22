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الأمين: السراج عين بعيو لتضييع فبراير ونتائجها وعليه الاعتذار. #ليبيا #المرصد

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الأمين: السراج عين بعيو لتضييع فبراير ونتائجها وعليه الاعتذار. #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • على المجنى عليه المخطوف الذى اراد اعلاما وطنيا يجمع الشعب الليبى ويبيتعد عن الاكاذيب ان يعتذر للمجرم الذى خطفه ليفرض عليه املاءات المليشيات الغبية التى تنفر الناس من الاعلام هل انت امين انت شيطان رجيم من شر ماخلق عليك اللعنة اتفوووووه عليك موسخ

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  • يا سلام سلم على مخك البلالنط..يا بحر العلم..يا ترعة المفهومية..يا فيلسوف الحمير…انت الامين على المجانين مع تحيات سماعين يس

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