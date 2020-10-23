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الترجمان: وليامز ليست محايدة ولها وجهة نظر ومواقف واضحة لدعم الإخوان المسلمين. #

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الترجمان: وليامز ليست محايدة ولها وجهة نظر ومواقف واضحة لدعم الإخوان المسلمين. #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

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  • متعوسة الامم المتحدة الامريكية مع السفيه الامريكى وجدوا ضالتهم فى الاخوان المفلسين لنشر الفوضى فى ليبيا ومنع اى تقارب بين ااشعب الليبى فامريكا تطمع فى السيطرة على ابار النفط ولهذا يقفوا ضد الجيش الوطنى ومستائين من موقف مصر فى حماية النفط الليبى مع الجيش الوطنى ونرى السفيه الامريكى يتحدث بلسان المرتزقة السوريين ويربط انسحابهم بفاغنر الوهمى كان المرتزقة السوريين تحت رعاية امريكا !!!!

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  • وليامز بتقدر الاخوان لوجود خيام نكاح عندهم تتفق مع قيمها الامريكية وتعتز بالاخوان المثليين اخوان لوط كاداة امريكية استخدمتها من قبل هيلارى كلينتون من قبل وعلى خطاها تسير ويليامز ولم تتعظ من جائحة الكورونا لانها بجحة ميبونة

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