في تدوينة عبر فيسبوك.. الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي: العسكريون في جنيف قالوا كلمتهم وأعلنوا وقف إطلاق النار في كافة ربوع ليبيا اليوم، والآن تتوجه الأنظار نحو الحوار السياسي لإنجاز الخطوة المهمة بالاتفاق على المسار السياسي نحو إعداد البلاد لانتخابات تشريعية ورئاسية عبر حكومة وحدة وطنية لفتره انتقالية أخرى تعيد الاستقرار الاقتصادي والإداري إلى ليبيا.