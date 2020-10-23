في تدوينة عبر فيسبوك.. الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي: العسكريون في جنيف قالوا كلمتهم وأعلنوا وقف إطلاق النار في كافة ربوع ليبيا اليوم، والآن تتوجه الأنظار نحو الحوار السياسي لإنجاز الخطوة المهمة بالاتفاق على المسار السياسي نحو إعداد البلاد لانتخابات تشريعية ورئاسية عبر حكومة وحدة وطنية لفتره انتقالية أخرى تعيد الاستقرار الاقتصادي والإداري إلى ليبيا.
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والله رجل محترم جدا ودائم كلامه بدون تجريح ولا تأجيج صراحة بارك الله فيك ومفترض ان تكون محرك عن قرب او بعد في الدفع بالبلاد نحو الاستقرار
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